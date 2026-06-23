Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 23 июня 2026Наука и техника

Китай увеличит орбитальную станцию Tiangong в два раза

Китай запланировал увеличить орбитальную станцию Tiangong в два раза
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай запланировал увеличить околоземную орбитальную станцию Tiangong в два раза. Об этом со ссылкой на заявление главного конструктора системы космической станции КНР Яна Хуна сообщает ТАСС.

«После модернизации станции до шестимодульной конфигурации общая масса станции увеличится с нынешних 90 тонн до максимальных 180 тонн», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время Tiangong состоит из трех модулей, образующих конструкцию в форме буквы «Т», тогда как после модернизации она будет выглядеть как две стоящие одна над другой буквы.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В мае спускаемая капсула китайского пилотируемого корабля Shenzhou-22 отсоединилась от околоземной орбитальной станции Tiangong и вернулась на Землю.

В апреле 2025 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

    В России выросла средняя пенсия

    В России назвали действенный способ пресечения атак украинских дронов

    Китай увеличит орбитальную станцию Tiangong в два раза

    Переспавшая с тысячей мужчин порномодель рассказала о планах после рождения ребенка

    Названа причина замалчивания Евросоюзом нацизма на Украине

    Аналитик оценил возможности США принудить Европу и Украину к миру с Россией

    В Испании призвали отменить санкции Евросоюза против России

    В России заявили о грядущей трансформации высшего образования

    В Молдавии исключили вступление страны в ЕС до 2030 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok