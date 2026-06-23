Китай увеличит орбитальную станцию Tiangong в два раза

Китай запланировал увеличить орбитальную станцию Tiangong в два раза

Китай запланировал увеличить околоземную орбитальную станцию Tiangong в два раза. Об этом со ссылкой на заявление главного конструктора системы космической станции КНР Яна Хуна сообщает ТАСС.

«После модернизации станции до шестимодульной конфигурации общая масса станции увеличится с нынешних 90 тонн до максимальных 180 тонн», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время Tiangong состоит из трех модулей, образующих конструкцию в форме буквы «Т», тогда как после модернизации она будет выглядеть как две стоящие одна над другой буквы.

В мае спускаемая капсула китайского пилотируемого корабля Shenzhou-22 отсоединилась от околоземной орбитальной станции Tiangong и вернулась на Землю.

В апреле 2025 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong.