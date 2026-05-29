«Синьхуа»: Спускаемая капсула Shenzhou-22 вернется на Землю

Спускаемая капсула китайского пилотируемого корабля Shenzhou-22 отсоединилась от околоземной орбитальной станции Tiangong и начала возвращение на Землю. Об этом сообщает «Синьхуа».

Со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщается, что на борту капсулы находятся тайконавты Чжан Лу, У Фэя и Чжан Хунчжана.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что грузовой космический корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю.

В январе возвращаемая капсула космического корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю.

В ноябре Китай успешно запустил пилотируемый корабль Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong.