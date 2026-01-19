Возвращаемая капсула Shenzhou-20 вернулась на Землю

«Синьхуа»: Возвращаемая капсула корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю

Возвращаемая капсула космического корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщает агентство «Синьхуа».

Приземление аппарата состоялось сегодня, 19 января, в 04:34 по московскому времени в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

На борту Shenzhou-20 людей не было. По данным китайской стороны, предметы внутри капсулы находятся в хорошем состоянии, а миссия Shenzhou-20 успешно завершена.

В ноябре Китай успешно запустил пилотируемый корабль Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong. На борту Shenzhou-22 не было экипажа, корабль заменил корабль Shenzhou-21, который экипаж миссии Shenzhou-20 использовал для возвращения на Землю.

В том же месяце Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщало, что корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, отложили.