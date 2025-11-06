Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:52, 6 ноября 2025Наука и техника

Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, откладывается. Об этом со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов сообщает издание ArsTechnica.

«В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков. Для обеспечения безопасности и здоровья тайконавтов, а также полного успеха миссии принято решение о переносе миссии по возвращению Shenzhou-20, первоначально запланированной на 5 ноября», — заявила китайская сторона.

Отмечается, что отмена спуска Shenzhou-20 на Землю произошла 4 ноября. Подробностей о возможном повреждении корабля не сообщается. В настоящее время на околоземной станции Tiangong находятся шесть тайконавтов, представляющих экипажи миссий Shenzhou-20 и Shenzhou-21. Также у Китая на Земле имеется резервный корабль Shenzhou.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

Ракета Long March 2F с кораблем Shenzhou-21 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая к станции Tiangong в октябре. На борту Shenzhou-21 находились тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан.

В апреле к Tiangong отправился Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

    Бывший президент Франции в тюрьме согласился есть только йогурты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости