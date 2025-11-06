Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, откладывается. Об этом со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов сообщает издание ArsTechnica.

«В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков. Для обеспечения безопасности и здоровья тайконавтов, а также полного успеха миссии принято решение о переносе миссии по возвращению Shenzhou-20, первоначально запланированной на 5 ноября», — заявила китайская сторона.

Отмечается, что отмена спуска Shenzhou-20 на Землю произошла 4 ноября. Подробностей о возможном повреждении корабля не сообщается. В настоящее время на околоземной станции Tiangong находятся шесть тайконавтов, представляющих экипажи миссий Shenzhou-20 и Shenzhou-21. Также у Китая на Земле имеется резервный корабль Shenzhou.

Ракета Long March 2F с кораблем Shenzhou-21 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая к станции Tiangong в октябре. На борту Shenzhou-21 находились тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан.

В апреле к Tiangong отправился Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.