К станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с тайконавтами

К околоземной станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем на борту. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета CZ-2F/G с кораблем Shenzhou-20 стартовала в четверг, 24 апреля, в 12:17 по московскому времени с космодрома Цзюцюань. Стыковка с модулем Tianhe станции Tiangong состоится через 6,5 часа после выведения Shenzhou-20 на низкую околоземную орбиту.

На борту Shenzhou-20 находится три тайконавта: Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. На Tiangong они пробудут до конца октября.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Китай подготовил Shenzhou-20 для запуска к Tiangong.