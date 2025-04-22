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14:51, 22 апреля 2025Наука и техника

Китай подготовил пилотируемый корабль Shenzhou-20 к запуску

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 подготовили к запуску
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай подготовил пилотируемый корабль Shenzhou-20 к запуску к околоземной станции Tiangong. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным китайской стороны, системы корабля находятся в штатном состоянии, а на стартовой площадке завершены все предпусковые подготовительные работы. О дате пуска Shenzhou-20 не сообщается.

В январе газета South China Morning Post рассказала, что на станции Tiangong тайконавты впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива.

В октябре 2024 года Центральное телевидение Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к Tiangong.

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