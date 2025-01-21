На китайской станции Tiangong впервые получили кислород и ракетное топливо

На китайской станции Tiangong тайконавты впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива. Об этом пишет газета South China Morning Post.

«В ходе серии экспериментов на борту китайской космической станции впервые был получен кислород и ингредиенты для ракетного топлива: ключевые элементы, которые считаются необходимыми для выживания человечества и будущего исследования космоса», — говорится в публикации.

Для преобразования углекислого газа и воды в кислород использовалась установка с полупроводниковыми катализаторами. В ходе эксперимента китайцам также удалось получить этилен, который в дальнейшем можно использовать для синтеза ракетного топлива.

Эксперименты проводили тайконавты миссии Shenzhou-19.

В октябре 2024 года Центральное телевидение Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к околоземной орбитальной станции Tiangong. На борту корабля находились тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, которые перешли на главный модуль станции.