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09:22, 30 октября 2024Наука и техника

Shenzhou-19 с тайконавтами успешно пристыковался к китайской станции

Корабль Shenzhou-19 с тайконавтами успешно пристыковался к китайской станции

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к китайской околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стыковка прошла успешно в автономном режиме. Тайконавты — Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — перешли на главный модуль станции.

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Shenzhou-19 стартовал в космос 29 октября в 23:27 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. В настоящее время на Tiangong находятся шесть тайконавтов, к станции пристыкованы два пилотируемых корабля — Shenzhou-18 и Shenzhou-19. Первый их них 4 ноября должен вернуться на Землю.

В апреле на пресс-конференции перед запуском пилотируемого космического корабля Shenzhou-18 замдиректора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян заявил, что станция Tiangong будет принимать туристов и астронавтов из других стран.

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      Иван Потапов
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