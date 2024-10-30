Корабль Shenzhou-19 с тайконавтами успешно пристыковался к китайской станции

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к китайской околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стыковка прошла успешно в автономном режиме. Тайконавты — Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — перешли на главный модуль станции.

Shenzhou-19 стартовал в космос 29 октября в 23:27 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. В настоящее время на Tiangong находятся шесть тайконавтов, к станции пристыкованы два пилотируемых корабля — Shenzhou-18 и Shenzhou-19. Первый их них 4 ноября должен вернуться на Землю.

В апреле на пресс-конференции перед запуском пилотируемого космического корабля Shenzhou-18 замдиректора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян заявил, что станция Tiangong будет принимать туристов и астронавтов из других стран.