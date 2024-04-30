Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:34, 30 апреля 2024Наука и техника

Китайская космическая станция примет туристов

Китайская космическая станция Tiangong будет принимать туристов

Фото: Sun Fengxiao / XinHua / Globallookpress.com

Китайская космическая станция Tiangong будет принимать туристов и астронавтов из других стран, заявил на пресс-конференции перед запуском пилотируемого космического корабля Shenzhou-18 замдиректора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Мы ускорим изучение возможности приглашения международных астронавтов и туристов на космическую станцию», — сказал руководитель.

Сицян не привел подробностей о том, в какие сроки и на каких условиях Китай намеревается приглашать на Tiangong туристов и астронавтов из других стран.

Ранее пилотируемый корабль Shenzhou-18 был успешно выведен на околоземную орбиту. На борту находились три тайконавта — Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. На орбите в составе космической станции Tiangong экипаж пробудет около полугода.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Убитый в Германии украинский военный служил в десантных войсках ВСУ. Власти гадают о связях подозреваемого с Россией

      Российские войска захватывают позиции ВСУ под Угледаром

      Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой

      Россиянам рассказали о схемах создания финансовых пирамид

      Китайская космическая станция примет туристов

      На Украине рассказали о кризисе ВСУ на поле боя

      Россиянин признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

      Неизвестный изнасиловал кошку в российском городе

      Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

      В Роскомнадзоре рассказали о претензиях к Telegram и YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше