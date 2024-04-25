Китайский корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

На борту находятся три тайконавта — Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. На орбите в составе космической станции

Tiangong экипаж пробудет около полугода.

30 апреля на Землю в рамках ротации должен вернуться экипаж корабля Shenzhou-17.

Корабль Shenzhou-17 был запущен на орбиту в октябре прошлого года.