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18:55, 25 апреля 2024Наука и техника

Корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту

Китайский корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту

Фото: China Daily / Reuters

Китайский пилотируемый корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

На борту находятся три тайконавта — Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. На орбите в составе космической станции
Tiangong экипаж пробудет около полугода.

30 апреля на Землю в рамках ротации должен вернуться экипаж корабля Shenzhou-17.

Корабль Shenzhou-17 был запущен на орбиту в октябре прошлого года.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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