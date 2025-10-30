Наука и техника
09:03, 30 октября 2025

Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong на 31 октября
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Wang Jiangbo / Xinhua / Globallookpress.com

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая утвердило запуск пилотируемого корабля Shenzhou-21 к околоземной станции Tiangong. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 2F с кораблем Shenzhou-21 стартует 31 октября в 18:44 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На борту Shenzhou-21 будут находиться тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан.

В августе экипаж корабля Shenzhou-20 совершил выход в открытый космос.

В апреле к околоземной станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.

