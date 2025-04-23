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12:26, 23 апреля 2025Наука и техника

Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов

Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на Tiangong
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong, заявил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян. Об этом сообщает ТАСС.

«Отбор пакистанского космического персонала, как и в случае с китайскими тайконавтами, проходит в три этапа — предварительного, повторного и окончательного», — сказал руководитель.

По его словам, первый этап пройдет в Пакистане, два последующих — в Китае. В итоге китайская сторона планирует отобрать двух человек, один из которых примет участие в космическом полете в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Сицян заметил, что китайская сторона ведет консультации с другими странами о возможности полетов их граждан на Tiangong.

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В марте издание SpaceNews сообщило, что Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для Tiangong.

В феврале издание сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

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