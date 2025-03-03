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16:15, 3 марта 2025Наука и техника

Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

SpaceNews: Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: CMSEO

Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение об отборе и подготовке астронавтов подписали Китайское управление пилотируемых космических полетов и Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы.

«Соглашение знаменует собой первый случай, когда Китай будет отбирать и обучать международных астронавтов, а пакистанский астронавт позднее полетит на китайскую космическую станцию», — говорится в публикации.

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Процесс отбора пакистанского астронавта для полета на Tiangong должен завершиться примерно в течение года. Первые миссии на китайскую станцию пакистанских астронавтов должны состояться в ближайшие несколько лет.

В феврале издание сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

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