Испанский политик Мира назвал санкции ЕС против России наказанием для европейцев

Председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира заявил, что санкции против России следует отменить. Его слова приводит ТАСС.

Мира призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал ограничения наказанием для европейцев.

«Чтобы наладить хорошие каналы связи, выгодное сотрудничество, вместо того чтобы воевать друг против друга, мы можем сесть за стол переговоров и решить, как нам создать общество, которое сможет вернуться к прямым рейсам и к другим таким основным вещам», — сказал он.

Кроме того, политик сравнил санкции против России с выстрелом себе в ногу.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом. Он также подчеркнул, что решения об антироссийских санкциях принимались чиновниками, не избранными народом.