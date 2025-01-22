Военкоры Коц и Сладков ответили на угрозы Трампа в адрес РФ: Никаких иллюзий

Военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков резко ответили на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России.

Коц назвал ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить спецоперацию. По его мнению, стоит готовиться к худшему.

Каденцию [экс-президента США Джо] Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией, как оттепель военкор Александр Коц военкор

В свою очередь, Сладков подчеркнул, что Трамп дважды за сутки угрожал России. Он назвал американского президента капиталистом, которому плевать на другие страны.

Никаких иллюзий. Капиталист, которому плевать на остальные страны. Ох Трамп. Просто душка Александр Сладков военкор

Он также возмутился заявлением политика о том, что Россия помогла американским военным выиграть Вторую мировую войну. Военкор напомнил о сражениях под Сталинградом, битву на Курской дуге и взятие Берлина.

Трамп пригрозил задушить торговлю России в случае отказа от мирной сделки

Трамп пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны.

Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку.

Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем, и легкий всегда лучше Дональд Трамп президент США

Однако итоговый выбор в конечном счете он оставил за российской стороной.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Администрации Трампа допускают ослабление нефтяных санкций против России в случае заключения мирной сделки. Подобный шаг, как отмечали собеседники агентства, в Белом доме рассматривают в качестве меры «доброй воли».

Россия будет исходить из реальных инициатив Трампа по Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва будет исходить из реальных инициатив американского президента относительно конфликта на Украине.

Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Трамп пока что декларирует свои намерения, среди которых есть и разморозка контактов с Москвой, однако при этом он не предлагает никакой конкретики по выходу из кризиса на Украине, добавил парламентарий. Слуцкий также задался вопросом, на каких условиях новая администрация в Вашингтоне будет предлагать «сделки».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что требование президента США Дональда Трампа заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций в адрес России означает, что выборы закончились, американский лидер вступил в должность и должен оглядываться на рекомендации элит.

