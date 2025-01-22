Военкоры резко ответили на угрозы Трампа в адрес России

Военкоры Коц и Сладков резко ответили на угрозы президента США Трампа в адрес РФ

Военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков резко ответили на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Соответствующие публикации появились в их Telegram-каналах.

Коц назвал ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить спецоперацию. По его мнению, стоит готовиться к худшему. «Каденцию [экс-президента США Джо] Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией, как оттепель», — отмечает военкор.

В свою очередь, Сладков подчеркнул, что Трамп дважды за сутки угрожал России. Он назвал американского президента капиталистом, которому плевать на другие страны.

Ранее лидер США обратился к Москве с призывом. Трамп потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Он также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.