В Госдуме ответили на обращение Трампа к России о завершении спецоперации

Депутат Слуцкий: Россия будет исходить из реальных инициатив Трампа по Украине

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по Украине. Так на обращение американского лидера к Москве о завершении спецоперации ответил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что Трамп пока что декларирует свои намерения, среди которых есть и разморозка контактов с Москвой, однако при этмо он не предлагает никакой конкретики по выходу из кризиса на Украине.

Слуцкий также задался вопросом, на каких условиях новая администрация в Вашингтоне будет предлагать «сделки».

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом. Он потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Он также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.