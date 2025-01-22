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20:57, 22 января 2025Мир

В России ответили на требование Трампа заключить сделку по Украине под угрозой санкций

Депутат Новиков: По Украине Трамп вынужден оглядываться на рекомендации элит
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Требование президента США Дональда Трампа заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций в адрес России означает, что выборы закончились, американский лидер вступил в должность и должен оглядываться на рекомендации элит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Трамп каждый день делает огромное количество заявлений. Нередко они противоречат друг другу

Дмитрий Новиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Единственное, что можно сказать по поводу его последних высказываний, это то, что прогнозы здравомыслящих экспертов, не питающих иллюзий по части президентства Трампа, к которым я себя отношу, сбылись. Мы высказывались, что не нужно питать иллюзий, что Трамп, даже желая прослыть миротворцем, проводя менее агрессивную политику в некоторых частях мира, чем [экс-президент США Джо] Байден, тем не менее не сможет игнорировать запросы глубинного государства, то есть крупных чиновников, работающих в различных государственных ведомствах, специальных службах и тесно сращенных с крупной финансовой элитой США», — заявил Новиков.

По словам депутата, желание завершить украинский конфликт у самого Трампа есть, потому что он часто говорит о стремлении его урегулировать.

«Но когда разговор сопровождается угрозой новых санкций, это как раз означает то, что выборы закончились, преддолжностной период тоже закончился. Трамп вступил в должность и теперь так или иначе будет вынужден оглядываться на те рекомендации, с которыми в его кабинеты будут приходить те, кто отвечает за внешнюю политику, за российское направление. Это теперь и оборачивается его угрозами, связанными с тем, что если к его методологии, которая еще не совсем понятна, не прислушаются, то он пойдет по пути санкционного давления», — заключил он.

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Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. По словам американского лидера, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.

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