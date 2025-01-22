Трамп объявил о запуске рекордного мегапроекта США. На него потратят в 8 раз больше, чем на помощь Украине

Трамп объявил о создании компании StarGate, которая инвестирует $500 млрд в ИИ

21 января президент США Дональд Трамп объявил о выделении около 500 миллиардов долларов частных денег на создание компании для инвестирования в искусственный интеллект (ИИ) (для сравнения, по заявлениям Пентагона, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время работы администрации американского президента Джо Байдена составил чуть менее 67 миллиардов долларов). Проект получил название StarGate, он должен объединить ведущие американские IT-компании, создать сотни тысяч рабочих мест, обеспечить лидерство США в области новых технологий, принести экономическую выгоду и вывести Соединенные Штаты в мировые лидеры в области ИИ.

Ключевыми технологическими партнерами проекта выступят корпорации Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI. В первую очередь, в рамках StarGate начнут создавать инфраструктуру для следующего поколения ИИ — в том числе, компания займется постройкой дата-центров в Техасе. В конечном итоге на всей территории США будут распложены центры обработки данных и кампусы для сотрудников.

В ходе анонса создания StarGate в Белом доме вместе с президентом Трампом присутствовали Масаеси Сон, Сэм Альтман и Ларри Эллисон — руководители Softbank, OpenAI и Oracle соответственно.

Запишите это название в свои книги, потому что, я думаю, вы много услышите о StarGate в будущем Дональд Трамп

Трамп обеспокоен успехами Китая в сфере ИИ

По словам вступившего 20 января в должность президента Дональда Трампа, ключевая цель проекта StarGate заключается в том, чтобы вернуть лидерство США в IT и «сохранить ИИ в этой стране».

Дональд Трамп и руководители Softbank Масаеси Сон, Oracle Ларри Эллисон и OpenAI Сэм Альтман Фото: Carlos Barria / Reuters

Главными конкурентами в этой отрасли Трамп называет Китай и «другие страны». Президент Соединенных Штатов ответил, что технологическое первенство США означает не только лидерство в сфере ИИ. Проект StarGate должен привести к прорыву в автомобилестроении, здравоохранении и других областях науки и промышленности.

Глава Oracle Ларри Эллисон назвал создание новой компании крупной инвестицией, которая влияет на все человечество. «Это будет революция в медицине. Но это революция и во многих других отраслях», — подчеркнул предприниматель. По его словам, результатом денежных вложений окажутся персонализированная медицина и вакцины, предотвращающие рак и пандемии:

Мы никогда больше не столкнемся с такой проблемой, как COVID-19

«Мы в восторге от того, что сможем это сделать, и я думаю, что это будет здорово для американцев, здорово для всего мира», — заметил руководитель OpenAI Сэм Альтман. По его мнению, StarGate не только поддержит реиндустриализацию Соединенных Штатов, но и предоставит стратегический потенциал для защиты национальной безопасности Америки и ее союзников.

Альтман также подчеркнул, что запуск StarGate был бы невозможен «с другим президентом США». Источники Fox News подтвердили, что новая компания является первым важнейшим проектом Трампа во время его второго президентского срока. Дональд Трамп искал инвестиции до своего вступления в должность: так, в декабре топ-менеджер SoftBank Масаеси Сон пообещал инвестировать в американскую экономику 100 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что глава OpenAI Сэм Альтман призвал действовать ответственно и осторожно, Трамп, судя по всему, настроен более решительно. В первый день своего президентства он отменил указ своего предшественника Джо Байдена, направленного на мониторинг и регулирование рисков, связанных с ИИ.

Деньги на проект выделят частные инвесторы

Крупным успехом Трампа уже называют тот факт, что 47-й президент обявил о выделении на проект частных, а не государственных денег. На первом этапе в течение четырех лет в проект вложат до 500 миллиардов долларов, основными инвесторами станут SoftBank, OpenAI, Oracle и MGX. SoftBank будет нести финансовый контроль, OpenAI — операционный. В будущем к проекту должны присоединиться новые инвесторы и увеличить вложения в StarGate.

По словам руководителя Oracle Ларри Эллисона, в рамках проекта уже начали строить 10 центров обработки данных в Техасе. Это регион, где поддержка Республиканской партии традиционна высока, в теории может стать альтернативой демократической Калифорнии, которая считается IT-центром Америки.

Фото: Michael Dwyer / AP

Президент США Трамп заметил, что StarGate будет развиваться очень быстро и «практически сразу» обеспечит Соединенные Штаты 100 тысячами рабочих мест. Также он пообещал помочь IT-компаниям в построении инфраструктуры и обеспечении первых дата-центров необходимой для работы электрической энергией.

Против проекта StarGate косвенно выступил Илон Маск

Один из главных сторонников Дональда Трампа, миллиардер и IT-предприниматель Илон Маск не присутствовал во время анонса создания StarGate. Спустя несколько часов после мероприятия в Белом доме Маск появился в комментариях OpenAI в X и оставил реплику «У них нет на это денег» под публикацией об анонсе.

Позже советник Трампа и глава структуры по повышению эффективности работы правительства дополнил свой критический отзыв. Он написал, что SoftBank обеспечил, не 100, а всего 10 миллиардов долларов, о чем он якобы «информирован достоверно».

Вероятно, ближайший соратник Дональда Трампа неслучайно появился в комментариях компании Сэма Альтмана. Изначально Маск и основатель OpenAI разделяли некоммерческий подход в исследовании ИИ, однако за годы компания Альтмана переросла статус НКО, став серьезной корпорацией. После выхода главного продукта OpenAI — чат-бота ChatGPT — предприниматели только критиковали друг друга. Во время выступления на мероприятии New York Times в ноябре Илон Маск сравнил сервисы ИИ от OpenAI с кольцом всевластия:

Кольцо всевластия может только развращать, а оно у Альтмана как раз есть