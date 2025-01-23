Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 23 января 2025Россия

В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

Дугин: Трамп отложит решение конфликта на Украине из-за других приоритетов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Reuters

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп может отложить решение конфликта на Украине. Об этом Дугин высказался в беседе с РИА Новости.

Дугин подчеркнул, что любыми событиями на Украине будет кто-то недоволен, поэтому американский лидер отложит решение конфликта из-за других приоритетов. «И Трамп достаточно прагматичный и разумный человек для того, чтобы понять, что вообще лучше эту тему отложить», — допустил он.

Философ также оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине и подчеркнул, что это возможно при отказе от финансирования Украины.

Ранее Трамп снова обещал закончить конфликт на Украине. Также он пообещал остановить боевые действия на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

      Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

      В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Участник секс-марафона скандальной порнозвезды рассказал о ее поведении вне съемок

      Женщина зашла в туалет бара и обнаружила пугающее послание

      Россияне спасли собаку от пытавшего ее съесть живодера

      Украинский пленный рассказал о маскировке перевозок солдат ВСУ

      Врач назвала лучшие упражнения для офисных работников

      17-летнему россиянину дали срок за диверсию на железной дороге

      Мощный взрыв автомобиля во время движения в российском регионе попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше