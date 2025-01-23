В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

Дугин: Трамп отложит решение конфликта на Украине из-за других приоритетов

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп может отложить решение конфликта на Украине. Об этом Дугин высказался в беседе с РИА Новости.

Дугин подчеркнул, что любыми событиями на Украине будет кто-то недоволен, поэтому американский лидер отложит решение конфликта из-за других приоритетов. «И Трамп достаточно прагматичный и разумный человек для того, чтобы понять, что вообще лучше эту тему отложить», — допустил он.

Философ также оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине и подчеркнул, что это возможно при отказе от финансирования Украины.

Ранее Трамп снова обещал закончить конфликт на Украине. Также он пообещал остановить боевые действия на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.