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13:37, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

Зеленский объяснил срыв Стамбульских переговоров нежеланием отступить
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года украинскими властями связан с нежеланием Киева отступить. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает ТСН.

«Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского [Виктора] Медведчука. И я больше не президент», — высказал свою версию политик.

Зеленский впервые объяснил отказ от переговоров в Стамбуле нежеланием принять позицию России по нейтральному статусу Украины и вопросу русского языка в стране. Политик мотивировал решение волей украинцев на президентских выборах 2019 года, по итогам которых он занял пост.

В декабре 2024 года Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений. По его словам, Украина не подписывала никаких договоренностей об урегулировании конфликта.

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