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23:54, 24 января 2025Мир

США решили приостановить финансирование почти всей зарубежной помощи

Рубио поручил приостановить финансирование почти всей зарубежной помощи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил приостановить на 90 дней финансирование почти всей зарубежной помощи, в том числе Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что исключением станет поддержка Израиля и Египта. Сотрудникам Госдепартамента поручено приостановить все остальные программы. Решение о возобновлении или окончательном прекращении финансирования примет лично Рубио после изучения программ, подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что Европейский союз должен нарастить помощь Украине. Политик напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

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