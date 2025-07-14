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13:37, 14 июля 2025Силовые структуры

Захватившие заложников в российском СИЗО сделали заявление

Четверо взявших заложников в ростовском СИЗО-1 признали вину, пятый — частично
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Перед Южным окружным военным судом предстали пятеро захвативших заложников в следственном изоляторе № 1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они обвиняются по статьям о попытке побега, захвате заложников, дезорганизации работы учреждений, участии в террористической организации, покушении на теракт и подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании. На заседании четверо полностью признали вину, а пятый — частично.

Захват заложников и попытки побега заключенных ростовского СИЗО произошли 16 июня 2024 года. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали в ходе штурма.

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