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13:35, 14 июля 2025Бывший СССР

Четыре российских военнопленных сбежали из-под стражи на Украине

Четыре бойца ЧВК «Вагнер» сбежали из-под стражи в Краматорске
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Четыре бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбежали от конвоя в городе Краматорск. Об этом сообщил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Краматорске из-под стражи сбежали 4 военнопленных (вагнеровца)», — подтверждает факт бегства Telegram-канал «Донбасс оперативный».

Сообщается, что российские военные могут укрываться в частном секторе города.

Ранее в Азербайджане были арестованы двое мужчин, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер». Сабаильский районный суд Баку избрал эту меру пресечения Рамилю Алиеву и Исмаилу Гасанову. Розыск проводила Служба государственной безопасности Азербайджана, которая и передала задержанных следствию.

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