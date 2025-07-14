Четыре российских военнопленных сбежали из-под стражи на Украине

Четыре бойца ЧВК «Вагнер» сбежали из-под стражи в Краматорске

Четыре бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбежали от конвоя в городе Краматорск. Об этом сообщил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Краматорске из-под стражи сбежали 4 военнопленных (вагнеровца)», — подтверждает факт бегства Telegram-канал «Донбасс оперативный».

Сообщается, что российские военные могут укрываться в частном секторе города.

Ранее в Азербайджане были арестованы двое мужчин, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер». Сабаильский районный суд Баку избрал эту меру пресечения Рамилю Алиеву и Исмаилу Гасанову. Розыск проводила Служба государственной безопасности Азербайджана, которая и передала задержанных следствию.