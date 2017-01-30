Юристы «Матильды» пообещали отреагировать на действия Поклонской

Юристы команды режиссера Алексея Учителя готовят ответ на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, настаивающей на прокурорской проверке фильма «Матильда». Об этом телеканалу «360» сообщила пресс-агент картины Елена Слатина.

«Пока мы не готовы прокомментировать сложившуюся ситуацию, потому что считаем, что действия депутата Поклонской переходят в зону правовых вопросов, и это требует вмешательства наших юристов. Мы как раз сейчас работаем над этим, и совсем скоро выступим с официальной позицией», — сказала Слатина.

Ранее 30 января депутат Госдумы Наталья Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм Учителя. Она попросила изучить сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. По мнению депутата, лента искажает представления о России и глумится над образом императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

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В ноябре 2016 года Поклонская уже направляла генпрокурору запрос о проверке фильма «Матильда».

Кандидат исторических наук, доцент РГГУ, член Русского генеалогического общества Евгений Пчелов в беседе с Национальной службой новостей (НСН) охарактеризовал трейлер картины как «полную ахинею». Ученый признал увлечение Николая II Матильдой Кшесинской историческим фактом, однако подчеркнул, что «этот роман не имел какого-то пошлого, развратного или политического характера, как можно подумать, смотря трейлер».

Премьера фильма Учителя назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

