Глава Чувашии назвал себя человеком доброй души и извинился за призыв «мочить»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Его слова приводятся на портале органов власти республики в понедельник, 20 января.

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я — человек с доброй душой — прошу прощения», — сказал он.

Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но пытаются лишь дискредитировать власть. По его словам, речь идет о гражданах, которые никак не связаны с регионом и готовы идти на провокации и откровенную ложь.

Накануне в пресс-службе Игнатьева заявили, что под словом «мочить» он имел в виду необходимость раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. По его словам, следует рассказывать, где они живут и как зарабатывают.

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