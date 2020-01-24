В МЧС назвали недопустимым поведение «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Его слова передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в ведомстве раскритиковали и поведение подпрыгнувшего за ключами пожарного. В МЧС отметили, что сотрудники ведомства должны вести себя соответствующе.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

В свою очередь в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка.

20 января Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но лишь пытаются дискредитировать власть. Вызвавшие общественный резонанс слова глава Чувашии произнес днем ранее.

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