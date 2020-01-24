В «Единой России» назвали уродством поведение главы Чувашии

В «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины, заявил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, депутат Евгений Ревенко. Его слова пригодятся на сайте партии в пятницу, 24 января.

По словам Ревенко, этот инцидент 27 января рассмотрит партийная комиссия по этике. «Если это была попытка шутки, то она не смешная. (...) Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? — моральное уродство», — сказал парламентарий.

Ревенко напомнил, что состоящему в «Единой России» Игнатьеву уже пришлось извиняться за свои высказывания.

Ранее в пятницу в интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

В свою очередь в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка.

20 января Игнатьев извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но лишь пытаются дискредитировать власть. Вызвавшие общественный резонанс слова глава Чувашии произнес днем ранее.

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