Поведению «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии нашли объяснение

Во время вручения пожарным нового автомобиля глава Чувашии Михаил Игнатьев «подрессировал» знакомого ему сотрудника МЧС, заставив прыгнуть за ключами. Такое объяснение его поведению нашли в пресс-службе главы республики, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В ведомстве заявили, что произошедшее было шуткой. «Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», — сказал собеседник издания, добавив, что Игнатьев не раз встречался с этим спасателем по профессиональным вопросам.

Ранее в сети появилось видео, как политик дразнит пожарного ключами и поднимает их так высоко, что спасателю приходится подпрыгнуть за ними.

19 января Игнатьев призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть, «готовы идти на провокации и откровенную ложь». Позже чиновник извинился.

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