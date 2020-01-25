Поведение «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии назвали обычным

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, «подрессировавшего» пожарного во время вручения ключей от служебной машины, назвали обычным. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил главный редактор портала «Правда ПФО» Александр Белов, который обратил внимание общественности на выходку губернатора.

«Этот жест, который Михаил Васильевич совершил, он для него характерен. Ведь по большому счету для Михаила Васильевича все обычно. Он [Игнатьев] также не заметил, когда сказал, что журналистов надо "мочить"», — объяснил Белов.

По его словам, пожарные машины, которые Игнатьев вручал сотрудникам МЧС, были закуплены на средства федерального бюджета. Однако «для поднятия статуса мероприятия» глава региона решил вручить ключи сам. «Тем более, это, конечно, полезно незадолго до выборов», — уточнил журналист.

Накануне, 24 января, в пресс-службе главы Чувашии поведение Игнатьева объяснили шуткой. Там заявили, что, когда это происходило, все улыбались, а подали как издевательство.

Ранее в интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

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