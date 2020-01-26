Жена главы Чувашии прокомментировала поведение «подрессировавшего» пожарных мужа

Лариса Игнатьева, жена главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины, заявила, что поведение ее мужа было шуткой. Ее слова передает 5-tv.ru.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда. <...> Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», — сказала Игнатьева. Она добавила, что ее муж находится на рабочем месте и не собирается уходить в отставку в связи с инцидентом.

Ранее в пресс-службе главы Чувашии поведение Игнатьева также попытались объяснить шуткой. Там заявили, что, когда это происходило, все улыбались, а подали как издевательство. Вместе с тем в МЧС назвали такое поведение недопустимым.

24 января в интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

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