В администрации главы Чувашии прокомментировали сообщения о его отставке

Пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева не известно о возможной отставке политика. Так в его администрации прокомментировали РИА Новости сообщения о предстоящем уходе Игнатьева со своего поста после того, как он заставил сотрудника МЧС в Чебоксарах прыгать за ключами от новой служебной машины.

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Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник из окружения администрации президента писало, что глава Чувашии покинет свою должность на этой или на следующей неделе.

Во второй половине января Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. 19 числа он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» пожарного и заставляет прыгать за ключами. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

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