В Кремле отреагировали на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призвал «мочить» журналистов и вскоре после этого заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока не готов оценивать действия чиновника. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, но каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», — заявил Песков.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними. В «Единой России» и МЧС раскритиковали поведение политика. Между тем в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка. Об этом же заявила его супруга Лариса. По ее словам, Игнатьев не намерен увольняться из-за произошедшего.

До этого глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить» критикующих власть журналистов. По его словам, следует рассказывать, где они живут и как зарабатывают. В его пресс-службе объяснили, что под словом «мочить» он имел в виду необходимость раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

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