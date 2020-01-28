Стало известно скорой отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку в скором времени. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По данным источника, Игнатьев уйдет со своего поста на этой, либо на следующей неделе. Сам глава Чувашии информацию о своей возможной отставке не прокомментировал.

Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию с 2010 года. До этого занимал пост министра сельского хозяйства республики с 2002 года.

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