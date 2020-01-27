В Чувашии ответили на рекомендацию исключить главу республики из «Единой России»

Олег Сидоров, пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева, ответил на рекомендации комиссии по этике исключить из «Единой России» «подрессировавшего» пожарных политика. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии "Единая Россия", соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии», — сказал Сидоров.

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О заключении комиссии по этике стало известно ранее 27 января. По словам ответственного секретаря комиссии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, Игнатьев «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними. В «Единой России» и МЧС раскритиковали поведение политика. Между тем в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка. Об этом же заявила его супруга Лариса. По ее словам, Игнатьев не намерен увольняться из-за произошедшего.

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