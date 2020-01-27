Поведение «дрессировавшего» спасателя губернатора оценили

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 января.

Рекомендовано также приостановить членство Игнатьева в региональном политсовете.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки», — сказал ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

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Ранее в понедельник «подрессировавший» пожарных Игнатьев заявил, что уважает труд этих мужественных людей. Также глава республики рассказал, что после участия в тушении лесных пожаров в 2010 году вместе с ними ел тушенку с кашей. В его пресс-службе также указывали на позитивный характер инцидента.

Между тем в МЧС остались недовольны поведением главы региона. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки придерживается аналогичного мнения. Она предположила, что Игнатьеву придется самому попрыгать за ключами от кабинета замдиректора районного Дома культуры.

В Кремле пока не готовы оценивать действия чиновника.

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