Канделаки прокомментировала поведение «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Канделаки, возможное исключение Игнатьева из «Единой России» не повлияет на его поведение, поскольку «случай слишком запущенный». При этом она отметила, что это может послужить уроком для других. «А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски», — заключила она.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

В свою очередь в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка.

20 января Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но лишь пытаются дискредитировать власть. Вызвавшие общественный резонанс слова глава Чувашии произнес днем ранее.

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