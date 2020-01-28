Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев исключен из «Единой России». Об этом заявил секретарь генерального совета политического объединения Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии во вторник, 28 января.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке Игнатьева. По словам представителя Кремля, соответствующего указа главы государства нет.

Ранее в этот же день в пресс-службе главы республики заявили, что им не известно о возможной отставке политика. Также во вторник принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник из окружения администрации президента писало, что Игнатьев покинет свою должность на этой или на следующей неделе.

Во второй половине января Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. 19 числа он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» пожарного и заставляет прыгать за ключами. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

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