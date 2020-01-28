Песков ответил на вопрос об отставке главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА Новости.

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По словам Пескова, соответствующего указа главы государства нет. «Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — сказал он журналистам.

28 января в пресс-службе главы республики заявили, что им не известно о возможной отставке политика. Ранее во вторник принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник из окружения администрации президента писало, что Игнатьев покинет свою должность на этой или на следующей неделе.

Во второй половине января Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. 19 числа он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» пожарного и заставляет прыгать за ключами. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

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