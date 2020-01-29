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Новый глава Чувашии положился на послание Путина

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Владимир Путин и Олег Николаев
Владимир Путин и Олег Николаев

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев, назначенный временно исполняющим обязанности главы Чувашии, заявил о намерении реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Николаева, после вступления в должность он планирует «провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться».

Ранее 29 января президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия и назначил на эту должность Николаева.

За последние недели Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения: 19 января он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

На фоне этих событий Игнатьев был исключен из «Единой России». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил в связи с этим секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Предыстория: Путин уволил главу Чувашии
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