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Путин высказался о хамстве чиновников

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Среди чиновников есть люди, которые ведут себя отвратительно и по-хамски, однако они есть и в любой другой среде, считает президент Владимир Путин. Об этом он высказался на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Есть такие люди, в каждой среде есть разные люди, в семье не без урода», — сказал президент. Так он ответил на вопрос «почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?», поступивший в письме из Ленинградской области.

«По поводу того, кто с вами так по-хамски обращался, мы постараемся выяснить», — добавил Путин.

16 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе вводит административный штраф до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Кроме того, госслужащих могут лишить права занимать должность на срок до года, за повторное нарушение — на срок до двух лет.

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