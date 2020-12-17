Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину

Хамоватым чиновником, на которого пожаловался президенту Владимиру Путину житель Ленинградской области, оказалась сотрудница Пенсионного фонда. Подробности ситуации выяснило издание «Подъем».
Анатолий Терехов направил Путину письмо, глава государства зачитал его обращение во время ежегодной пресс-конференции. Президент пообещал выяснить, кто по-хамски обращался с россиянином, добавив, что люди с хамским поведением появляются в любой другой среде, а не только среди чиновников.
Терехов рассказал «Подъему», что обратился в Пенсионный фонд за выплатами и сослался на то, что правила начисления средств озвучил президент. «Там в кабинете несколько женщин сидели, так и сказали: "Путин тебе обещал — у него и спрашивай"», — сообщил он.
По его словам, речь шла о том, что ежемесячные выплата и компенсация должны приплюсовываться к минимальному размеру пенсии по инвалидности, а не входить в нее.