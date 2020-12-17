Россия
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новом сроке в 2024 году
Путин назвал условие для возврата индексации работающим пенсионерам
Мужчина пережил четыре нападения крокодилов и отказался бросать рыбалку
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Украина решила привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР
Продававшие натуральный мех под видом искусственного компании разоблачили
Доказана польза солнечного света против коронавируса
Лукашенко призвал не надеяться на 2021 год
Вор в законе Леван Сухумский усыпил внимание конвоя и сбежал из суда
Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Хамоватым чиновником, на которого пожаловался президенту Владимиру Путину житель Ленинградской области, оказалась сотрудница Пенсионного фонда. Подробности ситуации выяснило издание «Подъем».

Анатолий Терехов направил Путину письмо, глава государства зачитал его обращение во время ежегодной пресс-конференции. Президент пообещал выяснить, кто по-хамски обращался с россиянином, добавив, что люди с хамским поведением появляются в любой другой среде, а не только среди чиновников.

Терехов рассказал «Подъему», что обратился в Пенсионный фонд за выплатами и сослался на то, что правила начисления средств озвучил президент. «Там в кабинете несколько женщин сидели, так и сказали: "Путин тебе обещал — у него и спрашивай"», — сообщил он.

По его словам, речь шла о том, что ежемесячные выплата и компенсация должны приплюсовываться к минимальному размеру пенсии по инвалидности, а не входить в нее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан
Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление россиян
Путин высказался о хамстве чиновников