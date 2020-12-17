Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину

Хамоватым чиновником, на которого пожаловался президенту Владимиру Путину житель Ленинградской области, оказалась сотрудница Пенсионного фонда. Подробности ситуации выяснило издание «Подъем».

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Анатолий Терехов направил Путину письмо, глава государства зачитал его обращение во время ежегодной пресс-конференции. Президент пообещал выяснить, кто по-хамски обращался с россиянином, добавив, что люди с хамским поведением появляются в любой другой среде, а не только среди чиновников.

Терехов рассказал «Подъему», что обратился в Пенсионный фонд за выплатами и сослался на то, что правила начисления средств озвучил президент. «Там в кабинете несколько женщин сидели, так и сказали: "Путин тебе обещал — у него и спрашивай"», — сообщил он.

По его словам, речь шла о том, что ежемесячные выплата и компенсация должны приплюсовываться к минимальному размеру пенсии по инвалидности, а не входить в нее.