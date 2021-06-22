Миллионеру запретили портить лес «выдающейся красоты»

Британский миллионер и владелец сети супермаркетов CK Foodstore Крис Кили проиграл суд, пытаясь прорубить дорожку к своему особняку в охраняемом лесу полуострова Гауэр в Южном Уэльсе. Бизнесмену не позволили ради удобства избавиться от 12 ценных деревьев, сообщает издание Daily Mail.

Живущий посреди заповедника с живописным видом на залив Касуэлл 67-летний миллионер планировал оборудовать 98-метровый проезд от дома до своей конюшни. Чиновники и суд Уэльса запретили орудовать в лесу, который первым в истории Великобритании в 1956 году получил статус территории «выдающейся природной красоты». Власти не нашли разумного обоснования и необходимости во вмешательстве в экосистему заповедника, даже если речь идет о десятке деревьях.

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Кили, владеющий сетью супермаркетов с годовым оборотом в 56 миллионов фунтов (77,74 миллионов долларов), купил дом в лесу Гауэра за 2,5 миллиона фунтов (3,47 миллиона долларов) несколько лет назад. Жители Гауэра уже жаловались на миллионера за то, что тот вырубал деревья ради «гоночной трассы» для внедорожных велосипедов.

В 2020 в список красивейших мест в России, по данным сервиса Google Карты, попал полуостров Рыбачий в Мурманской области. В отличие от британского Гауэра территория там нетронута человеком, так как довольно труднодоступна. С Рыбачего открываются виды на северную тундру и Баренцево море.