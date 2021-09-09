В британские реки начнут сливать отходы

Власти Великобритании отменили правила по очистке канализационных вод. По сообщению Bloomberg, в стране не хватает необходимых химикатов, к примеру, сульфата железа (III), так как из-за Brexit были нарушены цепочки поставок.

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Агентство по окружающей среде Великобритании разрешило компаниям начать сливать сточные воды без соблюдения обычных условий. Если запасов химиката не хватает, предприятия должны использовать его для очистки наиболее загрязняющих стоков. Разрешение будет действовать до конца года.

Канализация становится все более серьезной проблемой из-за изменения климата. Более экстремальные погодные условия привели к увеличению количества осадков, с которыми не справлялась водная инфраструктура Британии. Канализация оказалась перегружена, и ливневые сточные воды начали попадать в реки страны.

После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) возникла еще одна проблема. Многие мигранты столкнулись с трудностями при получении визы, что создало дефицит дальнобойщиков. Нехватка водителей сказалась и на других сферах. Так, например, пабы Соединенного Королевства переживают дефицит пива популярных марок из-за проблем с поставками. Правительство привлекло военных к грузоперевозкам, чтобы покрыть дефицит рабочей силы, но, по мнению участников рынка, некоторым предприятиям все равно придется закрыться.