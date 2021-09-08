Бориса Джонсона заподозрили в одобрении опасной шахты

В Великобритании проведут общественное расследование по поводу проекта нового угольного предприятия на северо-западе Англии. Общественники и экологи проверят безопасность предложения о строительстве подземной шахты компании West Cumbria Mining в рамках национальной стратегии правительства Бориса Джонсона о снижении углеродного следа от всех предприятий страны, сообщило 7 сентября издание Associated Press.

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В проекте West Cumbria Mining под названием Woodhouse Colliery, который позиционируется как первая в мире безуглеродная шахта, заподозрили новую угрозу для изменения климата. Компания получила предварительное одобрение от властей Камбрии, где выбрана локация для стройки.

В планах промышленников ежегодно добывать на участке около 3 миллионов тонн коксующегося угля, создать 532 рабочих места на шахте и нанять еще 1618 человек для обеспечения поставок сырья. Гендиректор West Cumbria Mining Марк Киркбрайд подчеркивает, что проект предназначен для обеспечения деятельности сталелитейный предприятий, а не для снабжения топливом заводов и электростанций.

«Мы очень подробно рассмотрели влияние проекта на климат и внедрили важные и ведущие в мире методы, чтобы продемонстрировать, что отрасль природных ресурсов также может достичь нулевого уровня выбросов углерода», — пояснил Киркбрайд.

По мнению общественников, одобрение Woodhouse Colliery Джонсоном будет выглядеть особенно противоречиво в преддверии ноябрьского саммита ООН по климату в Глазго. Общественное расследование планируется завершить 1 октября, далее выводы направят в правительство Великобритании для окончательного решения по строительству шахты.

«В условиях, когда мир стремительно приближается к катастрофическому изменению климата, мы должны резко нажать на тормоз, а не ускорять добычу ископаемого топлива», — подчеркнул участник климатической кампании «Дети Земли» Тони Босуорт.

В декабре 2015 года в Великобритании закрыли последнюю в стране подземную угольную шахту на севере Англии в графстве Уэст-Йоркшир. Прекращение деятельности предприятия ознаменовало конец эпохи целой отрасли, поддерживавшей экономику Соединенного Королевства три столетия. Ранее британское правительство наметило поэтапный план отказа от угольных электростанций, заменяя их атомными и газовыми, а также установками на альтернативных источниках энергии.