США защитят экономику от рисков изменения климата

Администрация президента США Джо Байдена защитит экономику от рисков, связанных с проблемой изменения климата. Правительство выпустило отчет о планах по защите финансовых, страховых и жилищных рынков, а также сбережений граждан, сообщает Associated Press.

Согласно отчету, правительство пересмотрит процесс оформления ипотеки, раскрытия информации на фондовом рынке, пенсионные планы, федеральные закупки и государственное бюджетирование с учетом рисков, создаваемых изменением климата. «Если 2021 год и показал нам что-то, так это то, что изменение климата представляет постоянный неотложный и системный риск для нашей экономики, а также для жизни и средств к существованию обычных американцев, и мы должны действовать сейчас», — заявила национальный советник Белого дома по климату Джина Маккарти.

Согласно плану, американские ведомства должны опираться на климатическую повестку. Например, Совет по надзору за финансовой стабильностью США разработает инструменты для выявления и уменьшения рисков для экономики, связанных с климатом. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях обновит стандарты Национальной программы страхования от наводнений. Федеральные агентства, занимающиеся кредитованием и ипотекой, изучат влияние изменения климата на рынок жилья, а Департамент жилищного строительства и городского развития намерен предоставлять покупателям домов информацию о рисках наводнений и других вопросов, связанных с климатом.

В сентябре Байден оценил ущерб от природных катаклизмов. По его словам, в 2021 году он превысит 100 миллиардов долларов. Вопросы изменения климата являются частью политической повестки Байдена, поскольку в 2021 году США неоднократно сталкивались со стихийными бедствиями. В феврале 2021 года сразу в нескольких штатах была зафиксирована аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Массовые перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. С июля по август 2021 года в США происходил крупнейший лесной пожар в истории штата Калифорния, который не прекращался почти месяц. Пламя охватило более 195 тысяч гектаров. В августе ураган «Ида» оставил более миллиона жителей штата Луизиана без света. Страховые компании посчитали, что общий ущерб от «Иды» в США составил 18 миллиардов долларов.