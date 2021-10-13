Американцы испугались исчезновения озера

Популярное у американских туристов озеро Тахо (Lake Tahoe) в Калифорнии (США) стремительно высыхает из-за изменения климата. Ученые испугались, что в ближайшее время уровень воды упадет так низко, что помешает пополнению реки Траки (Truckee River). На пути к исчезновению озеро уже побило четырехлетний рекорд, пишет The Guardian.

После затяжных сильных ветров, большого испарения из-за пожаров и изнурительной жары уровень воды в Тахо упал до минимальной границы бассейна впервые с 2017 года, когда фиксировали последнюю сильнейшую засуху в штате. Озеро обычно находится выше текущей границы, что позволяет ему разливаться в реку Траки. Ранее в 2021 году власти США сообщали, что Тахо переживает третий самый засушливый год с 1910-го. С июня 2020-го по июнь текущего года уровень воды в озере опустился на три фута (91 сантиметр).

Ситуацию с падением воды в озере изучает директор Центра экологических исследований Калифорнийского университета в Дэвисе Тахо (UC Davis Tahoe Environmental Research Center) Джеффри Шладоу (Geoffrey Schladow). «Это знак перемен из-за глобального потепления. Несмотря на то что в сентябре в данном районе выпал снег, уровень воды может снова упасть ниже кромки к лету 2022-го года, даже при достаточном количестве осадков в год», — подчеркнул Шладоу.

Высыхание озера влияет и на береговую линию, бухты и лодочные трапы, что вынуждает операторов туристических туров искать новые способы вывести клиентов на воду. Весь регион борется с последствиями засухи и климатического кризиса. Лесная служба США отменила ежегодный фестиваль осеннего лосося на озере Тахо из-за опасений, что лосось не будет нереститься в близлежащем ручье Тейлор из-за понижения уровня воды.

Климатический кризис чреват серьезными последствиями для озера и в ближайшие годы, нагревая воду, влияя на уровень кислорода. Шладоу добавил, что спасти озеро можно при помощи различных локальных мер, например, сократив движение по нему, избавившись от удобрений на ближайших лужайках и в садах, чтобы уменьшить рост водорослей. «Нужно попытаться повысить устойчивость озера к изменению климата», — резюмировал ученый.

В сентябре калифорнийские спасатели боролись за сохранение самого большого дерева в мире от огня. Гигантскую секвойю обернули в алюминиевое одеяло. Данную методику опробовали во время массовых лесных пожаров из-за изменения климата возле озера Тахо. Другой угрозой глобального потепления исследователи назвали снижение уровня кислорода в озерах, что может привести к мировому дефициту питьевой воды.