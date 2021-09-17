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Самое огромное дерево в мире оказалось под угрозой

В США самое большое дерево в мире «Генерал Шерман» завернули в одеяло для спасения от огня
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Фото: Ron Cobb / St. Louis Post-Dispatch / Getty Images

Калифорнийские спасатели завернули в специальное одеяло самое большое дерево в мире, оказавшееся под угрозой из-за лесных пожаров. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря пожарной службы Ребекку Патерсон.

Алюминиевое одеяло поможет огромному растению выдержать сильное нагревание от лесных пожаров. Помимо него пожарные защитят от огня другие деревья Гигантского леса — рощи в национальном парке Секвойя. «Надеюсь, Гигантский лес останется невредимым», — заявила Патерсон. Спасатели уже опробовали этот способ спасения объектов в августе в районе озера Тахо — тогда материал защитил от огня жилые дома.

Гигантское дерево, о котором идет речь, самое большое в мире по объему ствола (1487 кубических метров) и массе (1910 тонн). Высота секвойи составляет 85 метров, возраст — 2,3-2,7 тысячи лет. В 1879 году, задолго до присвоения дереву статуса самого большого, натуралист Джеймс Уолвертон дал ему прозвище — «Генерал Шерман» — в честь генерала Гражданской войны США Уильяма Текумсе Шермана.

Лесные пожары в Калифорнии начались летом 2021 года. В середине июле в штат пришел пожар Дикси — крупнейший за всю историю. Одной из причин разрушительных последствий природного бедствия ученые считают изменение климата — за последние 30 лет регион стал намного теплее и суше, что усложняет борьбу с огнем. В середине сентября специалисты признали лето 2021 года самым жарким в истории США — средняя температура составляла 74 градуса по Фаренгейту (23,3 градуса Цельсия).

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