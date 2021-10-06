Найден способ избежать лесных пожаров

Лесная служба США одобрила огнезащитный состав длительного действия для обработки деревьев от компании Perimeter Solutions, пишет Associated Press. Раствор поможет избежать разрушительных лесных пожаров, от последствий которых этим летом пострадал почти весь Запад США.

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Состав будет использоваться в качестве способа профилактики. Главное преимущество новой разработки — стойкость. Раствор сохраняется на деревьях в течение нескольких месяцев. «Революционное новшество заключается в том, что, как только вы нанесете его [состав], можете забыть о нем. Вещество останется там целый год», — рассказал исполнительный директор Perimeter Solutions Эдвард Голдберг о найденном решении.

По словам производителя, продукт разработан для промышленных клиентов, таких как коммунальные предприятия и железнодорожные компании, но его также можно использовать для защиты жилой и коммерческой недвижимости. Раствор предназначен для распыления на растительность, а не на сами дома, но подойдет для нанесения и на деревянные объекты, например заборы.

Предыдущий огнезащитный состав производства Perimeter Solutions был эффективен только до первого дождя. Голдберг заявил, что действие нового продукта компании будет сохраняться даже после обильных осадков. Эта особенность делает использование состава более выгодным, так как наносить его потребуется гораздо реже.

По словам Голдберга, продукт будет наиболее эффективен в сухом климате в западной части США. Раствор можно применять с весны, чтобы обеспечить защиту леса от огня на протяжении всего сезона пожаров. В июле состав уже опробовали на территории ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана в Калифорнии. Кроме того, компания применила раствор на участке калифорнийского шоссе 118 в начале сезона лесных пожаров. Результаты испытания показали, что в 2021 году возгораний в этой местности не возникло, а прошлым летом на указанном участке дороги зафиксировали 37 случаев.

Из-за глобального потепления лесные пожары в США достигли рекордного масштаба этим летом. На сайте Национального межведомственного пожарного центра указано, что за текущий сезон зафиксировано около 46,5 тысячи возгораний. Общая площадь пожаров к настоящему времени составила 26 тысяч квадратных километров. Масштаб ущерба в 2021 году сопоставим со средним объемом повреждений в американских штатах за десять лет. Сейчас на территории США все еще активны 52 крупных лесных пожара. Пожар «Дикси» в Калифорнии, не прекращавшийся несколько месяцев, стал крупнейшим в истории штата.