В Европе поддержали отказ от новых машин на бензине и дизеле

Европарламент одобрил резолюцию о запрете продажи авто на бензине и дизеле с 2035 года

Большинство депутатов Европарламента одобрило резолюцию, подразумевающую запрет на продажу новых автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2035 года. Стремительный отказ от вредных для планеты машин должен помочь Евросоюзу выполнить климатические обязательства, пишет Reuters.

Автором инициативы, которую поддержали парламентарии, в 2021 году выступила Еврокомиссия — она потребовала к 2035 году сократить выбросы углекислого газа от новых машин на 100 процентов, что делает невозможным с этого срока продажу транспорта на ископаемом топливе.

Некоторые депутаты предложили альтернативную поправку, допускающую снижение уровня эмиссий до 90 процентов к этому сроку, однако такое предложение отклонили. Тем не менее проект не подразумевает запрета на продажу подержанных автомобилей на бензине и дизеле.

При этом ряд европейских политиков раскритиковали инициативу и заявили, что так машины станут предметом роскоши в ЕС — их не смогут себе позволить представители среднего класса. Кроме того, евродепутат от группы Христианских демократов Европейской народной партии Йенс Гизеке предупредил, что из-за прекращения продажи машин на ископаемом топливе могут лишиться работы около 500 тысяч человек.

Одна из целей Евросоюза — к 2030 году сократить общий объем выбросов углекислого газа на 55 процентов относительно уровней 1990 года. Для этого необходимо максимально снизить эмиссии в промышленной, энергетической сфере и транспорте.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выяснило, что в первом квартале 2022 года продажи электрокаров в мире выросли на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Аналитики отметили, что всего за указанный период было продано около двух миллионов автомобилей на электродвигателях.